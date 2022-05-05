استعدادات مكثفة تجريها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، تمهيدا لتنسيق القبول للعام الجامعي 2022، وفي السياق ذاته، يبحث العشرات من أولياء الأمور عن قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2022، لتتأكد منها وتتقدم إليها فور إعلان فتح باب القبول الموحد.

قائمة الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2022

- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

- الجامعة الألمانية بالقاهرة بمنطقة التجمع الخامس.

- جامعة مصر الدولية، طريق مصر السويس بالقرب من مدينة العبور.

- جامعة الأهرام الكندية بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر.

- جامعة المستقبل بمنطقة التجمع الخامس.

جامعة جامعة 6 أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر.

- الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر القاهرة.

- الجامعة الفرنسية فى مصر مدينة الشروق.

- جامعة النهضة بمحافظة بني سويف.

- جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا محافظة الدقهلية.

- الجامعة البريطانية فى مصر مدينة الشروق

- جامعة النيل مدينة الشادس من أكتوبر.

- جامعة سيناء فرع القنطرة بالسويس

- جامعة فاروس بالإسكندرية.

- جامعة دراية بالمنيا.

- جامعة الجيزة الجديدة بطريق مصر إسكندرية.

- الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بمنطقة الدقي بالجيزة .

- جامعة هليوبوليس طريق مصر السويس .

- جامعة بدر بمدينة بدر.

الجامعات الخاصة المعترف بها في مصر 2022

- الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بالقطامية القاهرة.

- جامعة ميريت سوهاج.

- جامعة السلام بمدينة السادات.

- جامعة حورس بمحافظة دمياط.

- الجامعة المصرية الصينية مصر الجديدة.

- جامعة سفنكس محافظة أسيوط.

الجامعات الأهلية الجديدة المعترف بها 2022

- جامعة الجلالة بمدينة الجلالة طريق العين السخنة.

- جامعة العلمين الأهلية بالساحل الشمالي.

- جامعة المنصورة الأهلية الجديدة «مدينة جمصة»

- جامعة الملك سلمان.. جنوب سيناء بفروعها «مدينة الطور ورأس سدر وشرم الشيخ».