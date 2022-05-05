الجامعات الخاصة في مصر 2022: إعلان الحد الأدنى للقبول قريبا

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنَّ هناك استعدادات مكثفة بمختلف الجامعات لتنسيق القبول للعام الجامعي 2022-2023، موضحة أنَّ الجامعات الخاصة في مصر 2022 مستعدة لاستقبال الطلاب بمختلف البرامج والكليات مع إضافة عدد من التخصصات الجديدة خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تحسين جودة منتج الخريج المصري ويجعله مؤهلاً لسوق العمل محليا و دولياً وبما يحقق التميز والريادة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّه من المقرر أنَّ يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة اجتماعه المقبل في النصف الثاني من الشهر الجاري وبحد أقصى مطلع الشهر المقبل، مشيراً إلى أنَّه من المقرر أن يتمّ الكشف عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة بعد الاجتماع المقبل.

مطلع الشهر المقبل حد أقصى للكشف عن الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة

وأوضحت المصادر أنَّ المجلس برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار سيناقش جميع توصيات مجلس شئون التعليم والطلاب بشأن موقف الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة في مصر 2022، خاصة أن العام الماضي شهدت العديد من الجامعات وجود أماكن شاغرة بعدد من الكليات أبرزها كليات الهندسة و الصيدلة.

ونوهت إلى أنَّ هناك مقترحات باستقرار الحدود الدنيا للقبول للعام الماضي، إلى جانب مناقشة المقترحات الخاصة بالقبول لكليات القطاع الهندسي سواء بتخفيض الحد الأدنى للقبول بها او توسيع قاعدة الانضمام بإتاحة التقديم لكليات الهندسة من طلاب الشعبة العلمية، لافتة إلى أنَّ اللجنة تدرس العديد من المقترحات بشان أعمال القبول والتنسيق، وأن المجلس هو المنوط بتحديد الحد الأدنى للقبول وقواعده.

مصادر: من المرجح الاستقرار على الحد الأدنى للعام الماضي

وتابعت المصادر أنَّ الجامعات ملتزمة بقرارات الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري أو الالتزام بتطبيق إجراءات مواجهة كورونا «كوفيد -19».