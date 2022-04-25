الجامعات الخاصة تواصل إنهاء إجراءات قبول الطلاب القادمين من أوكرانيا

تواصل الجامعات الأهلية «الجلالة، والعلمين، والمنصورة، والملك سلمان»، والجامعات الخاصة بمختلف محافظات مصر، إجراءات استقبال واستلام الأوراق وتسكين الطلاب الناجحين في اختبارات تحديد المستوى للطلاب العائدين من الجامعات الأوكرانية بعد الأحداث الأخيرة التي وقعت بين دولتي روسيا وأوكرانيا.

وأوضحت الجامعات الأهلية أنّ ذلك يكون وفقًا للضوابط والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الشأن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي.

نعمل على إنهاء الإجراءات لإلحاقهم بامتحانات التيرم

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن أنّه يجرى العمل حاليًا وبسرعة لاستكمال أوراق الطلاب بمختلف الكليات، وتسكينهم لاستكمال أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني ودخول امتحانات التيرم الثاني، موضحين أنّ نظام الدراسة في الجامعات المختلفة سيكون بـ«الساعات المعتمدة»، حيث يمكن للطلاب استكمال باقي المقرارات الدراسية خلال الفصل الصيفي، وفقًا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ للوقاية من فيروس كورونا.

الدراسة بنظام الساعات المعتمدة

وتابعت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بأن المجلس لم يتخذ حتى الآن أي قرارات بشأن الحدود الدنيا للقبول بتنسيق الجامعات الخاصة 2022، لافتا إلى أنّ من المقرر أن يتم إقرار الحدود الدنيا، خلال اجتماع المجلس المقبل المقرر عقده خلال شهر مايو أو مطلع يوليو؛ لإتاحة الفرصة لجميع الطلاب الحالصين على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية أو الطلاب الوافدين التقدم وفقاً للقواعد التي سيحددها المجلس في اجتماعه المقبل.

وأكدت المصادر أنّ الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية، التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.