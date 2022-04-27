الجامعات الخاصة: مناقشة مقترحات الحدود الدنيا لتنسبق القبول في الكليات

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاستعداد التام بمختلف الجامعات الخاصة والكليات لتنسيق القبول 2022، وفقاً للضوابط والإجراءات المتبعة في هذا الشان، مضيفة أنه من المقرر أن يضع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في إجتماعه المقبل الحدود الدنيا للقبول للعام الجامعي 2022، سواء للجامعات الأهلية أو الخاصة .

تنسيق القبول بالجامعات الخاصة 2022

و أضافت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عدد من المقترحات مقدمة من بعض الجامعات بشأن الحدود الدنيا الخاصة بالقبول في الكليات المختلفة، خاصة كليات الهندسة مع الرجوع عن قرار إلغاء التشعيب، لافتة إلى أنه من المرجح الثبات على نفس الحدود الدنيا للقبول التي كانت العام الماضي، منوهة إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

الجامعات الخاصة 2022

وتابعت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك العديد من الكليات والبرامج الدراسية الجديدة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً على أي يتم إتاحتها للطلاب للتقدم والالتحاق بها، منوهة إلى التأكيد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، تنتظم الدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2022 وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وتجرى الجامعات استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي من المقرر أن يتم تنفيذها خلال شهري يونيو ويوليو .