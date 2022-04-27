تعرف على آخر أخبار الحج 2022.. التقديم مستمر لـ12مايو المقبل

تزايد البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك العالمي جوجل عن آخر أخبار الحج 2022، وذلك عقب إعلان وزارة التضامن الاجتماعي شروط وموعد تقديم أعضاء الجمعيات الأهلية لأداء مناسك الحج لعام 1443هــ- 2022م.

آخر أخبار الحج 2022

وتستعرض الوطن، جميع التفاصيل المتعلقة بأداء مناسك الحج 1443هـ، وآخر أخبار الحج 2022:

وأعلنت وزارة التضامن في بيان لها، أن آخر أخبار الحج 2022، تتمثل في استمرار تلقي طلبات من أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في التقديم لأداء مناسك الحج للعام الحالي، حيث تستمر حتى 12 مايو المقبل، ومن بعدها يتم إعلان نتيجة القرعة للأعضاء المقبولين بنظام إلكتروني دون التدخل البشري في النتيجة.

قواعد وشروط حج الجمعيات الأهلية

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن هناك مجموعة من القواعد والشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم لأداء مناسك الحج من خلال نظام حج الجمعيات الأهلية:

شروط حج القرعة

- يشترط أن يكون المتقدم لحج قرعة الجمعيات الأهلية 2022 مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب، وأن يكون مسددا للاشتراك السنوي للجمعية.

- أن تكون الجمعية الأهلية مقيدة قبل 1 يناير 2022.

- ألا يزيد سن المتقدم لأداء فريضة الحج عن 65 عاما.

- ألا يوقع على الجمعية الأهلية أي جزاءات نتيجة مخالفات تثبت حقها.

- ألا يكون سبق للمتقدم الحج من قبل.

- الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا، وخلوه من الأمراض المعدية.

- السماح للعضو بالتسجيل في جهة واحدة فقط، إما في وزارة التضامن أو الداخلية أو السياحة.

- يتم تسجيل بيانات المتقدمين للحج عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

- إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزيا، لاختيار الحجاج الفائزين بمحافظات الجمهورية، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة من كل محافظة.