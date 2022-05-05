مواصفات الأسئلة المقالية لمادة الكيمياء للصف الثاني الثانوي 2022

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، عن مواصفات صياغة الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي لمادة الكيمياء، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والمقرر عقدها يوم 12 مايو لـ الصف الثاني الثانوي وفقا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح المركز القومي للامتحانات، أنّ الأسئلة المقالية في امتحان مادة الكيمياء للفصل الدراسي الثاني يحتوي علي 5 أسئلة CRP بواقع 9 درجات 30%.

مواصفات الأسئلة المقالية لتانية ثانوي التيرم التاني

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواصفات صياغة الأسئلة المقالية للصف الثاني الثانوي لمادة الكيمياء، كما يلي:

- نوع السؤال CRP 1 بدرجة واحدة، والمخرج التعليمي «3.4 يفرق بين النظرية الإلكترونية للتكافؤ ونظرية رابطة التكافؤ».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «3.7 يفرق بين التهجين في الميثان والإيثلين».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.1 يميز بين عناصر المجموعة الأولي وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.8 يميز بين عناصر المجموعة الخامسة وتركيبها الإلكتروني».

- نوع السؤال CRP2 بدرجتين، «4.9 يستنتج إعداد تأكسد النيتروجين في مركبات مختلفة».

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 الفصل الدراسي الثاني، المقرر أن يبدأ يوم 12 مايو الحالي، كما يلي:

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.