«التعليم» تعلن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022، موضحة أن الامتحانات تعقد ورقياً وإلكترونياً بنمط الأسئلة التي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، حيث سينطلق ماراثون الامتحانات يوم الخميس 12 مايو 2022، بمادة اللغة العربية وينتهي يوم 26 مايو 2022

وأضافت الوزارة في بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 حدده الدكتور طارق شوقي، بعد الانتهاء من كل الاستعدادات المتعلقة بالامتحانات بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس في مختلف المحافظات.

موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022

وبالتزامن مع تحديد موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2022 التي ستنطلق في الخميس 12 مايو 2022، شددت وزارة التربية والتعليم على المديريات التعليمية بضرورة التنسيق الكامل مع جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرف عمليات مركزية للوقوف على الاسعتدادات الخاصة بعقد الامتحانات، وتطبيق كل الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا في اللجان الامتحانية.