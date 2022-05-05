مواصفات الأسئلة المقالية لمادة التاريخ لأولى وتانية ثانوي: 30 دقيقة للإجابة

كشف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات صياغة الأسئلة المقالية للصف الأول والثاني الثانوي، لامتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، والمقرر عقدها يوم 11 مايو لأولى ثانوي و12 مايو لـ تانية ثانوي وفقاً للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مواصفات الأسئلة المقالية للصف الأول الثانوي 2022

وأوضح المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي في ورقة المواصفات التي حصلت «الوطن» على نسخه منها، أنَّ إجمالي عدد الأسئلة المقالية بامتحان التاريخ للصف الأول الثانوي 3 أسئلة، بمجموع الدرجة الكلية للأسئلة 6 درجات، وزمن الإجابة 30 دقيقة.

وحدد القومي للامتحانات نواتج التعلم التي سيتمّ قياسها امتحان التاريخ للصف الأول الثانوي وهي كالتالي:-

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (فهم) حول استخدام مهارات البحث التاريخي (التفكير التاريخي) بدرجتين.

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تحليل) عن تحليل القضايا التاريخية واتخاذ القرار (التفكير التاريخي) بدرجتين.

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تطبيق) بشأن تقصي الحقائق التاريخية في ضوء المصادر الأولية والمراجع (الفهم التاريخي) درجتين.

مواصفات الأسئلة المقالية لمادة التاريخ لـ تانية ثانوي

كما حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، مواصفات الأسئلة المقالية لمادة التاريخ الفصل الدراسي 2022 للصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- عدد الأسئلة المقالية بمادة التاريخ لـ تانية ثانوي 5 أسئلة.

- الدرجة الكلية للأسئلة المقالية 9 درجات.

- زمن الإجابة 45 دقيقة.

- نواتج التعلم التي سيتمّ قياسها بالأسئلة المقالية هي كالتالي:-

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تحليل) حول استخدام مهارات البحث التاريخي (التفكير التاريخي) بدرجة واحدة.

- سؤال مقالي يحدد المستوي المعرفي (فهم) بشأن تفسير وتحليل الأحداث التاريخية (التفكير التاريخي) بدرجتين.

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تطبيق) فهم ملامح التغير في المجتمعات عبر العصور(الفهم التاريخي) بدرجتين.

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تطبيق) علي تأثير العلم والتكنولوجيا على النشاط البشري (الفهم التاريخي) بدرجتين.

- سؤال مقالي يحدد المستوى المعرفي (تحليل مقالي) بشأن الاهتمام بالقيم الروحية والخلقية عبر العصور المختلفة (الفهم التاريخي) بدرجتين.