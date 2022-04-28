جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين إلكترونيا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، ضمن ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، مؤكدة أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية، وسيتم تطبيق الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي 30 مايو

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، كالتالي:

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة العربية يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل لمدة ساعتين.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة تطبيقات الرياضيات يوم الاثنين الموافق 30 مايو لمدة ساعة ونصف.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الجغرافيا لمدة ساعة وربع، يوم الاثنين الموافق 30 مايو المقبل.

امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 31 مايو

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفيزياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الأحياء يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الفلسفة والمنطق يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة التاريخ يوم الثلاثاء الموافق 31 مايو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

- يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة جبر وتفاضل وحساب مثلثات يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو المقبل.

الامتحانات الورقية بسبب ظروف خارج إرادة المتعثرين

وأضافت وزارة التربية والتعليم في خطاب موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، تم إرساله لجميع المديريات والإدارات للاستعداد للامتحانات والتنسيق مع مدارس المرحلة الثانوية، مؤكدة أن الامتحانات تعقد ورقياً بالكامل ويراعي تخصيص 15 دقيقة بين كل امتحان، وآخر.

وأوضحت الوزارة، أن امتحانات الصف الثاني الثانوي للطلاب المتعثرين عن أداء الامتحانات الإلكترونية بظروف خارج إرادتهم، تعقد بنمط الأسئلة الموضوعية أي الاختيار من متعدد والتي تركز على فهم الطالب لمخرجات التعلم وليس الحفظ والتلقين، مشددة على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من كافة المنصات التعليمية التي تم توفيرها للتدريب على كيفية الإجابة التي تركز على الفهم.