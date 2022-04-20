التعليم تعلن ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، مؤكدًا أن الامتحانات ستعقد إلكترونيًا بالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد و«ورقيًا» للأسئلة المقالية، في المدرسة وداخل لجان مراقبة ومؤمنة.

وقال وزير التعليم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن امتحانات الصف الأول الثانوي تبدأ في يوم 11 مايو المقبل وحتى يوم 25 من نفس الشهر، والصف الثاني الثانوي يبدأ في يوم 12 مايو وحتى 26 مايو.

ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني، كالتالي:

- تُعقد الامتحانات بالمدارس في لجان مؤمنة ومراقبة.

- يؤدي الطلاب الامتحان على فترتين، الفترة الأولي يكون الامتحان فيها ورقيًا «أسئلة مقالية»، والفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونيا «أسئلة اختيار من متعدد» من خلال المنصة الإلكترونية.

- بالنسبة للجان المدارس الرسمية والخاصة، تُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يُلحق طلابها على المدارس المجهزة ويُعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

- فيما يخص امتحانات المواد غير الأساسية، تتولى المدارس امتحانات المواد غير الأساسية والمستوى الرفيع بلجان مؤمنة.

- وبالنسبة لتصحيح الامتحانات، تتولى المدارس تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، ثم تجمع الدرجات الواردة للامتحانات التي تمت إلكترونيا مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية لإعلانها.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:-

- تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام البابل شيت.

- الأسئلة اختيار من متعدد فقط.

- يتسلم الطالب ورقة مفاهيم.

- لا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت.

- المواد التي لا تضاف للمجموع «التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، الإحصاء»، وستكون في لجان مؤمنة ومراقبة ضمن الجدول المعتمد.