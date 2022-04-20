«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، موضحا أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من يوم الخميس الموافق 12 مايو المقبل، وتعقد ورقيا وإلكترونيا في المدارس المجهزة.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

وأضاف «شوقي» في مؤتمر إعلان تفاصيل امتحانات المراحل الثانوية، أن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 ينتهي يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، موضحا أن الامتحانات تشمل أسئلة مقالية وأسئلة موضوعية تعتمد على فهم الطالب لمخرجات العلم وليس الحفظ والتلقين.

ووجه وزير التربية والتعليم، جميع الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحا أن هذه المنصات تدرب الطلاب على نمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022

- 12 مايو مادة اللغة العربية.

- يوم الأحد 15 مايو امتحان تطبيقات الرياضيات والجغارفيا.

- يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الخميس الموافق 19 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

- يوم الأحد الموافق 22 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ.

- يوم الثلاثاء الموافق 24 مايو امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق.

- الخميس 26 مايو امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.