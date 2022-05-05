حالة الطقس غدا الجمعة 6-5-2022 في مصر.. وتحذيرات من الشبورة صباحا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 6 مايو، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، وجود شبورة مائية من الساعة 4 إلى الساعة 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، حيث تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيتوقع أن تكون حالة الطقس به خفيفة إلى معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.75 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدا الجمعة 6 مايو 2022، المتوقعة على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 27 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 26 17

طنطا 25 17

شبين الكوم 25 17

دمنهور 26 17

بلطيم 23 18

مطروح 21 16

السلوم 22 15

سيوة 27 14

بورسعيد 23 17

دمياط 24 18

الزقازيق 26 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 17

السويس 27 17

العريش 23 16

رفح 22 16

رأس سدر 30 17

نخل 24 13

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 26 22

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 29 18

بني سويف 28 18

المنيا 27 17

أسيوط 29 18

سوهاج 30 19

قنا 32 20

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

إدفو 34 20

أبوسمبل 34 19

الوادي الجديد 32 20

شلاتين 31 19

أبورماد 30 18

حلايب 28 19

رأس حدربة 27 18