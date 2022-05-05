طقس اليوم في البحيرة.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط للرياح

تشهد محافظة البحيرة اليوم الخميس، طقس غائم جزئيا مع نشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة والرمال على مختلف المدن والمراكز، كما شهدت المحافظة أيضا على مدار الأيام الماضية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة زادت حدتها على المدن الساحلية «إدكو ورشيد والمحمودية».

طقس اليوم في البحيرة.. مائل للبرودة ليلا

كما انخفضت درجات الحرارة في البحيرة تدريجيا على مدار الأسبوع الماضي، وذلك عقب موجة من الطقس الحار التي شهدتها المحافظة منتصف الشهر الماضي، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط للرياح أحيانا، وطقس غائم جزئي، فيما يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه (2: 2.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة المتوقعة في البحيرة العظمى 27 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد أصدرت بيان بتحذير المواطنين بعدم ارتداء الملابس الخفيفة خلال الأيام المقبلة نظرا للتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

درجات الحرارة اليوم الخميس

وشهدت درجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الخميس انخفاضا، حيث سجلت العظمى بالقاهرة 28 درجة والصغرى 17 درجة، فيما سجلت الإسكندرية العظمى 22 درجة مئوية والصغرى 17 درجة، وفي مطروح بلغت العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

فيما سجلت العظمى بسوهاج 30 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا سجلت 34 درجة للعظمى، بينما بلغت الصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.