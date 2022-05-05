درجات الحرارة اليوم الخميس 5-5-2022 في مصر.. أجواء ربيعية وأمطار

تستمر التقلبات الجوية بين انخفاض وارتفاع وهي سمة فصل الربيع، وتزامنا مع أيام الإجازة واحتفالات الأعياد كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس ربيعي بدءا من اليوم، مشيرة إلى وجود انخفاض في درجات الحرارة ابتداء من الخميس حتى يوم الجمعة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إن أجواء الربيع المعتدلة تسود الأنحاء خاصة شمال البلاد، ويكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، أما بالنسبة لجنوب الصعيد فيظهر التحسن بشكل ملحوظ في درجات الحرارة.

فرص تساقط أمطار على السواحل الشمالية

وفي البيان التفصيلي لهيئة الأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، متوقعة أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بالإضافة إلى فرص تساقط أمطار على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت توقعات درجات الحرارة اليوم الخميس 5 مايو 2022، كالتالي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 22 17

وادي النطرون 24 17

طنطا 27 17

شبين الكوم 28 17

دمنهور 27 17

بلطيم 23 17

مطروح 22 16

السلوم 23 15

سيوة 26 15

بورسعيد 23 18

دمياط 23 17

الزقازيق 27 18

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 29 17

العريش 23 16

رفح 23 16

رأس سدر23 18

نخل 23 14

نويبع 26 19

طابا 32 19

كاترين 29 14

الطور 26 23

شرم الشيخ 32 24

الغردقة 32 25

مرسى علم 33 23

الفيوم 28 18

بني سويف 28 18

المنيا 29 19

أسيوط 29 20

سوهاج 30 20

قنا 34 21

الأقصر 36 24

أسوان 36 24

إدفو 35 25

أبوسمبل 36 25

الوادي الجديد 36 21

شلاتين 34 24

أبو رماد 32 22

حلايب 30 25

رأس حدربة 30 25.