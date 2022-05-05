45 جنيها مكاسب الذهب خلال 24 ساعة.. والتجار: ارتباك في البيع والشراء

كلاكيت ثاني مرة، سجلت أسعار الذهب منتصف تعاملات يوم الخميس ارتفاعات غير مسبوقة في محلات الصاغة، بنحو 35 جنيها، لتصبح حصيلة الارتفاعات حتى الآن 45 جنيها للجرام الواحد خلال 24 ساعة.

وبيع عيار 21 بسعر 1200 مقابل 1165جنيها، فيما بيع عيار 24 بسغر 1371 جنيه، وبلغ عيار 18 سعر 1029 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و600 جنيه.

وعالميا، بيعت الاوقية بسعر 1.904.17، وعيار 24 بسعر 61.22 وبيع عيار 22 بسعر 56.11 دولار وبيع عيار 21 بسعر 53.56 دولار وبيع عيار 18 بسعر 45.91 دولار.

أسباب ارتفاع الذهب للمرة الثانية

وأجمع خبراء على أن ذلك الارتفاع يأتي بسبب ما اتخذه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من موقف ضد زيادات سعر الفائدة المحتملة بمقدار 75 نقطة أساس، خلال اجتماعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي التاليين.

جيروم باول: لا توجد إشارات لدخول الاقتصاد الأمريكي في ركود

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات بأنه «لا توجد بيانات تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي سوف يدخل في حالة ركود». وترك الباب مفتوحًا لمزيد من الزيادات في الاجتماعات المقبلة.

فيما طمأن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا توجد مؤشرات على حدوث ركود محتمل، حتى لو تباطأ الاقتصاد الأمريكي مؤقتًا.

وأشارت تنبؤات باول بأن الأزمة الأوكرانية من المحتمل أن تساهم في ارتفاع التضخم.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قد صرح يوم الأربعاء الماضي، بأن الوضع الحالي في الصين والعملية العسكرية في أوكرانيا من المرجح أن يضيفا إلى التضخم الرئيسي.

ارتفع الذهب بنسبة 0.85٪ ليتداول مقابل 1،892 دولارًا للأونصة ورفع المركزي الأمريكي أول أمس، سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في أكبر قفزة وذلك منذ 22 عامًا، فيما استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة، ما زاد من جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

ومن جهته قال نادي نجيب سكرتير الشعبة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن» وعقب الارتفاعات القياسية للذهب منتصف تعاملات اليوم بأن هناك ارتباكا في حركة بيع وشراء الذهب، لافتا إلى أن ارتفاع الذهب بهذه الطريقة يربك عمليات البيع والشراء، ويؤدي إلى العزوف التام عن الشراء وقت طويل، حيث يترقب البائع والشاري للأحداث للبيع أو الشراء.