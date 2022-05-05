سر ارتفاع سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم.. هل سينخفض؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس في محلات الصاغة بنحو 10 جنيهات مدعومة برفع سعرالفائدة بحدود 50 نقطة أساس لمواجهة التضخم ليرتفع المعدن الأصفر بمقدار 1% عقب إعلان المركزي الأمريكى عن زيادة سعر الفائدة، وتسجيل سعر الأوقية 1.889 دولار.

ورفع المركزي الأمريكي أول أمس، سعر الفائدة بنصف نقطة مئوية في أكبر قفزة وذلك منذ 22 عامًا، فيما استقر الدولار قرب أدنى مستوى له في أسبوع خلال الجلسة السابقة، ما زاد من جاذبية الذهب للمشترين في الخارج.

سعر الذهب اليوم الخميس 5-5-2022 محليًا

بيع عيار 24 بسعر 1.131 جنيه وبيع عيار 21 بسعر1.165 جنيه فيما بيع 18 بسعر999 جنيهًا، بينما بيع الجنيه الذهب بسعر 9 آلاف و320 جنيهًا.

ومن جانبه، قال هاني فكري رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مبيعات عيد الفطر من الشبكة، ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة مبيعات الذهب في مصر بنحو 20% مقارنة ببداية شهر رمضان.

«فكري»: سيكون هناك تذبذبًا في أسعار الذهب

وتوقع رئيس شعبة الذهب، حدوث تذبذبًا في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض، إذ سيحدث ارتفاع في السعر بسبب تفشي متحور فيروس كورونا في الصين وتصعيد روسيا لحربها في أوكرانيا بما في ذلك قرارها بوقف صادرات الغاز إلى بولندا وبلغاريا، وهو ما يجعل الطلب على أصول الملاذ الآمن ومنها الذهب في المرتبة الأولى وبالتالي يرفع سعره.

والانخفاض سيكون بسبب ارتفاع سعر الفائدة، إذ أنه كلما ارتفعت الفائدة أدت إلى لجوء المستثمرين للتحوط بالأوراق المالية المقومة بالدولار، مثل السندات والودائع التي توفر لصاحبها تدفقات نقدية على شكل فوائد، بخلاف الذهب والمعادن التي لا توفر لحاملها إلا مصدرًا واحدًا للدخل وهو التغير في السعر: «هناك صعوبة في توقع سعر الذهب على المدي البعيد، ربما تتطور الأمور العالمية»، بحسب حديث «فكري».