عملية ولادة داخل سيارة إسعاف على صحراوي بني سويف.. «مفيش وقت»

أجرى طاقم إسعاف بمرفق بني سويف عملية ولادة لسيدة، بعد أن فاجأتها آلام الولادة بينما كانت في طريقها من أسيوط إلى القاهرة، على الطريق الصحراوي الشرقي، واستغاثتها بالإسعاف لنقلها إلى أقرب مستشفى، إلا أنه أثناء نقلها اشتدت آلام الولادة عليها، مما استدعى طاقم الإسعاف للتدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، ثم تم نقلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

عملية ولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف

تلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف إخطاراً بوجود سيدة حامل فاجأتها آلام المخاض، أثناء سفرها على الطريق الصحراوي الشرقي، قادمة من أسيوط متجهة إلى القاهرة، وعلى الفور تم توجيه إحدى سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ أمام بوابات بني سويف، وأثناء نقل السيدة للمستشفى، اشتدت آلام الولادة عليها، مما اضطر طاقم الإسعاف المكون من كل من «علي محمد حسن»، و«حفني جمال»، إلى التدخل لمساعدتها وإنقاذ حياة الطفل، حتى تمت عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف بنجاح.

اطمأن طاقم الإسعاف على الأم والمولود والعلامات الحيوية لكليهما، وتم نقلهما إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لمتابعه حالتها وحالة المولود، حيث تم وضعهما تحت الملاحظة والمتابعة.

الولادة الطارئة ضمن برنامج تدريب أطقم الإسعاف

وأوضح الدكتور أحمد صادق، مدير هيئة الإسعاف ببني سويف، أن التعامل مع حالات الولادة الطارئة هو جزء من البرنامج التدريبي الذي يتم تدريب أطقم الإسعاف عليه أثناء التدريبات الدورية، التي تنظمها هيئة الإسعاف، لافتاً إلى أن هذه هي الحالة الثانية لعملية ولادة داخل سيارة إسعاف ببني سويف خلال الشهور القليلة الماضية، حيث سبقتها حالة مماثلة في ديسمبر من العام الماضي، لسيدة وضعت مولودها داخل إحدى سيارات الإسعاف على طريق الزعفرانة.

محافظ بني سويف يشيد بطاقم الإسعاف

من جانبه، أشاد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالتعامل الفوري والمناسب، الذي قام به طاقم إسعاف مرفق بني سويف، الذي أسفر عن إنقاذ سيدة حامل، وإتمام عملية الولادة داخل سيارة الإسعاف، مثمناً الجهود التي يبذلها العاملون بمرفق الإسعاف في حالة الطوارئ، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة للمواطنين.