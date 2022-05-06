112 طلب إحاطة وسؤال في انتظار رد «عبدالغفار» الثلاثاء.. منها نقص الأدوية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته الثلاثاء المقبل، عددًا من الأدوات الرقابية المقدمة من النواب، بواقع 112 طلبًا، وتشمل طلبات إحاطة وسؤال وطلبات مناقشة عامة للقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار.

وتشمل الطلبات 79 طلب إحاطة وأسئلة مقدمة بشأن سوء الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية، نتيجة نقص وتهالك المنشآت الطبية، ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية، وكذلك قلة عدد الأطباء وسوء أحوالهم المادية، وكذلك طلبات إحاطة وأسئلة أخرى حول سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

نقص المستلزمات الطبية

وتتضمن الطلبات أيضًا سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، ومناقشة عامة عن تطبيق منظومة التأمين الصحي

كما تتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة صعوبة إجراء الفحوصات الطبية لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ضوابط سوق الدواء وتسعير الخدمات الطبية

كما تشهد الجلسة العامة، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، عرض عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة فيما يتعلق بضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين.

وتتطرق المناقشات أيضًا لسياسة الحكومة بشأن وضع معايير لتسعير الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، وكذلك سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

مخاطر الزيادة السكانية ودعم المرضى النفسيين

كما تتضمن طلبات المناقشة سياسة الحكومة بشأن التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية.

وتتناول المناقشات أيضًا سياسة الحكومة بشأن رفع الوعي تجاه المرض النفسي، وكيفية تعامل المجتمع مع المرضى النفسيين.