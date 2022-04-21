ضبط أدوية مجهولة المصدر في مركز لعلاج السمنة والنحافة بطنطا

شنت مديرية الصحة بالغربية حملة مكبرة، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين في مديرية أمن الغربية، على المنشآت الصحية، أسفرت عن ضبط مركز متخصص في علاج السمنة والنحافة، ببيع أدوية مجهولة المصدر وتشكل خطورة على صحة المواطنين.

غرفة عمليات مديرية الصحة تتلقى شكوى

قال الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن غرفة عمليات المديرية تلقت شكوى عن وجود مركز وصالة رياضية شهيرة متخصصة في علاج السمنة والنحافة، يبيع أدوية تخسيس وأخرى مجهولة المصدر وغير مسجلة في وزارة الصحة، وذلك في مدينة طنطا، وجرى التأكد من صحة الشكوى.

وأوضح «عبدالناصر»، أنه جرى تكليف إدارة العلاج الحر في مديرية الصحة بالغربية، برئاسة الدكتور الهيثم عبد الحافظ، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، وشن حملة تفتيشية مفاجئة على المركز؛ قادها الدكتور أحمد الشيخ مفتش العلاج الحر، وبالتفتيش ومراجعة كافة التراخيص ومدى صحتها، جرى ضبط أدوية مجهولة المصدر تستخدم للتخسيس، والتحفظ على المضبوطات وحرر محضرًا بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

حملات تفتيشية مفاجئة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن مديرية الصحة بالغربية تواصل الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت الصحية، وذلك بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتشديد الرقابة والمتابعة على المنشآت الصحية غير الحكومية.