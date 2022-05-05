3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في مصر الجديدة

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، حريق هائل نشب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة مصر الجديدة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

واقتصرت فقط على الخسائر المادية، فضلا عن الدفع بعدد 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، كما دفعت بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل أي مصابين في حالة وجود إصابات أو حالات اختناق نتيجة الحريق.

على الفور تم فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده للشقق المجاورة ومحاصرته، والقيام بعملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

جرى تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.