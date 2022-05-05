عاجل.. حريق 10 محال تجارية في سوق المرج الجديد

نشب حريق في عدد من المحال التجارية في سوق المرج الجديدة، وامتدت النيران إلى 10 محال تجارية، وألحقت أضرارًا بها، ولم يسفر الحريق عن حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

حريق 10 محال تجارية

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران في حريق المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة، وإعداد تقرير لبيان أسباب حدوث الحريق.

ماس كهربائي سبب الحريق

وقالت مصادر أمنية إنّ قوات الحماية المدنية، تلقت إخطارًا بنشوب الحريق في المحال التجارية، وقت غلقها وأن أسباب الحريق يرجح أن يكون ماسا كهربائيا لكن السبب الحقيقي لنشوب النيران ستحدده الأدلة الجنائية.