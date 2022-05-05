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محمود مسلم

عاجل.. حريق 10 محال تجارية في سوق المرج الجديد

كتب:

محمد سيف
11:42 ص | الخميس 05 مايو 2022
حريق المرج

حريق المرج

نشب حريق في عدد من المحال التجارية في سوق المرج الجديدة، وامتدت النيران إلى 10 محال تجارية، وألحقت أضرارًا بها، ولم يسفر الحريق عن حدوث خسائر بشرية أو إصابات.

حريق 10 محال تجارية

وتمكنت قوات الدفاع المدني من السيطرة على النيران في حريق المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التي انتدبت المعمل الجنائي للمعاينة، وإعداد تقرير لبيان أسباب حدوث الحريق.

ماس كهربائي سبب الحريق

وقالت مصادر أمنية إنّ قوات الحماية المدنية، تلقت إخطارًا بنشوب الحريق في المحال التجارية، وقت غلقها وأن أسباب الحريق يرجح أن يكون ماسا كهربائيا لكن السبب الحقيقي لنشوب النيران ستحدده الأدلة الجنائية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.