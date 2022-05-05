حريق منزل وإصابة سيدة.. حصيلة مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

لهو ولعب الأطفال قطع أواصر الجيرة بين عائلتين بمركز طهطا في محافظة سوهاج؛ إذ تعدى كل طرف منهما على الآخر، ووصل الأمر بأحدهما لحرق منزل جاره بالكامل خلال المشاجرة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد علي العماري، رئيس مباحث المديرية، إخطارا من قسم شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد تلقى قسم طهطا بلاغا بوجود مشاجرة ومصابة بطريق دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز شرطة جرجا، ووحدة مباحث بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

أطراف مشاجرة مركز طهطا

وتبين أن المشاجرة بين كلا من طرف أول «ياسر. م. ا. س»، 52 عاما، عامل، وزوجته «نعمة. ز. ا. ق»، 35 عاما، ربة منزل، مصابة «بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، ونجله «فارس. ي. م. ا»، 17 عاما، عامل، وطرف ثان «السيد. أ. ا»، 40 عاما، عامل، وشقيقه «عاطف. أ. ا»، 50 عاما، عامل.

والطرفان يقيمان بذات الناحية بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج.

حريق منزل داخل المشاجرة

ونتج عن المشاجرة نشوب حريق بمنزل ملك الأول من الطرف الأول، مكون من طابق واحد على مساحة 150 مترا، مبني بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص، وأخمد الحريق بمعرفة الأهالي.

لهو الأطفال السبب وراء المشاجرة

وضبط طرفي المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإحداث إصابة الثانية من الطرف الأول.

واتهم الأول من الطرف الأول – الطرف الثاني، بإشعال النيران في منزله بسبب لهو الأطفال، وقد نتج عن الحريق احتراق بعض محتويات المنزل، وجرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.