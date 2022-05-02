مصطفى شعبان: «نجوم مسلسل دايما عامر بقى ليهم شعبية حلوة»

قال الفنان مصطفى شعبان، إن مسلسله الجديد «دايما عامر» جاء بعد رغبة سابقة منه لخوض ما يخص المدارس المصرية والتصوير بداخلها، لكن ما أقلقه هو طرح هذا العمل الدرامي خلال شهر رمضان، مضيفا: «التيمه دي مختلفة شوية على رمضان ومش سخنة زي العادي اللي الواحد بيقدمه».

مصطفى شعبان: «كنا عايزين ندخل عالم التعليم»

وأضاف «شعبان» خلال استضافته بتصوير خارجي لبرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه وبعد مناقشته مع المخرج مجدي الهواري وجد لديه نفس الفكرة والشغف تجاه تصوير وإخراج عمل درامي على تلك الشاكلة، «كنا عايزين ندخل عالم التعليم، ولكن مكناش عارفين هل هيكون مسلي ولا لأ؟ أو هيهم كل الناس ولا فئة بعينها».

المسلسل أضاف للدراما عملاء جدد

وأوضح بطل مسلسل «دايما عامر»، أنه ومع عرض المسلسل خلال شهر رمضان لوحظ اهتمام فئة كبيرة من المواطنين به، وزاد معجبيه طيلة الشهر الكريم، متابعا:« المسلسل أضاف للدراما عملاء جدد في عمر الـ10 سنوات، لأنهم مكنوش بيتفرجوا على المسلسلات العربية، ولكن السنة دي بدأ جزء منهم يبص على الدراما العربية».

وأكد أن هناك الكثير من المواضيع المضمون نجاحها حال طرحها في شهر رمضان سنويا وهي المسلسلات التي تسوق نفسها بنفسها واعتاد عليها المصريين، قائلا «فيه تيمات مضمونه، ودايما عامر مكنش فيه تيمه مضمونه، والنجوم اللي في المسلسل بقي ليهم شعبية حلوة، والأغاني وحالة المسلسل قربت الناس من الموضوع».