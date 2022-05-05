لو معاك 50 ألف جنيه وعاوز تمتلك سيارة تعمل إيه؟.. نصائح مهمة عند الشراء

حالة من عدم الاستقرار في أسعار السيارات شهدتها الأسواق منذ بداية العام الجاري 2022، لذا يجد المواطنون صعوبة في الشراء، ويتساءلون عن الوضع الحالي، وهل ستتأثر الأسعار خلال الفترة المقبلة بما يحدث عالميا، خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية؟

كيفية شراء سيارة بمبلغ بسيط

وللإجابة عن هذه التساؤلات، تواصلت «الوطن» مع صاحب أحد معارض السيارات، الذي أكد على من يريد امتلاك سيارة عليه الشراء سريعا، إذ السعر دائما في زيادة، وبذلك يكون الشخص حافظا على أمواله دون فقدان قيمتها مع الوقت، مضيفا: «كلها فلوس متشالة ومحدش هيشتري حاجة ويبقى خسران».

وأضاف أنه يمكن شراء سيارة بمبلغ بسيط سواء 100 أو 50 ألف جنيه، ودون مقدم أيضا عن طريق تقديم بعض الضمانات، موضحا أن الأزمة تكون في القسط، فكلما زاد المقدم قلت قيمة القسط، وإذا دفع الشخص مبلغا بسيطا كمقدم يزداد عليه قيمة القسط كثيرا.

الضمانات المطلوبة لتقسيط سيارة

وعن الضمانات المطلوبة من أجل تقسيط سيارة، قال صاحب المعرض: يجب على الشخص تقديم مفردات المرتب والبطاقة، وفي حال التقسيط يجب عليه دفع 30% من مقدم العربية، وبالنسبة للقسط فهناك بعض الأماكن تأخذ فائدة 12% سنويا على قيمة السيارة في حال تقسيطها، بحسب ماركة العربية أيضا.

أيهما أفضل المستعمل أم الزيرو؟

وعن التفضيل بين شراء المستعمل والزيرو، قال صاحب المعرض كل شخص وفق ظروفه، ناصحا من يشتري المستعمل أن يتأكد من حالة السيارة بأخذ فني وخبير لإبداء رأيه، والكشف على حالة السيارة حتى لا يتعرض للخسارة بدفعه إصلاحات بشكل مستمر.

أرخص سيارات في السوق

وقال صاحب معرض السيارات إن أرخص سيارات في الأسواق هي الصيني إذ يوجد عليها إقبال كبير، نظرا لأن سعرها منخفض، وعلى من يريد تعلم القيادة في البداية شراء المستعمل ليكون أفضل له حتى لا تهلك العربية، وتتعرض للحوادث.