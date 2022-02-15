تعذر انتشال جثة شاب سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بمصر القديمة

قال مصدر أمني بالقاهرة، إنّ الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بسقوط شاب داخل حفرة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وأضاف المصدر أن القوات انتقلت إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحفرة داخل شقة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخرج منها مياه جوفية، كما تبين أن عمق الحفرة 35 مترا وتم تحديد عمق الحفرة بواسطة رجال الحماية المدنية بالقاهرة.

تنقيب عن الآثار

وكشفت المعاينة أنّ الشاب كان يقوم بالتنقيب عن الآثار وذلك عن طريق الحفر داخل شقة في الطابق الأرضي داخل عقار مكون من طابقين، وأوضح المصدر أنه عندما زاد عمق الحفرة إلى 35 مترا خرجت المياه الجوفية وأثناء قيام الشاب بمحاولة النزول في الحفرة سقط داخلها ما أسفر عن مصرعه.

وأشار المصدر إلى تحرير محضرا بالواقعة وإخطار النيابة العامة، فلا عن بيان صعوبة انتشال الجثة بسبب تعذر النزول واستخراج جثته، لافتا إلى وجود مخاطرة كبيرة حال نزول أي شخص لاستخراج الجثة ومن المتوقع تعرضه للاختناق وبالتالي الوفاة، ونوه المصدر إلى أن القوات تحفظت على العقار بتشميعه ليكون تحت تصرف النيابة العامة.