عاجل.. «التعليم»: امتحانات أولى وثانية ثانوي في المدارس الخاصة والحكومية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية، ومدارس المرحلة الثانوية، بأنه سيجر عقد التدريب لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، داخل المدارس المجهزة، التي جرى تحديدها لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي، مشددة على المديريات، وضع خطة التدريب داخل لجان مدارسها المحددة كلجان لامتحانات نهاية العام الدراسي، بما لا يؤثر على أداء الطلاب لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات

وشددت الوزارة في خطابها للمديريات، على المدارس والطلاب، بضرورة تحديث التطبيق الخاص بمنصة الامتحانات التابلت، اعتبارًا من اليوم، مؤكدة التنبيه على الطلاب، بضرورة تحديث أجهزة التابلت، وضرورة موافاة المديريات ببيانات المدارس الحكومية التي تم تحديدها كمقار لجان والمدارس الخاصة التي تم اعتمادها بصلاحيتها لأداء الامتحانات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ضرورة إنهاء كل الإجراءات والنواحي الفنية، وإصدار التعليمات التي تمكن جميع الطلاب بمدارس الثانوي العام الحكومي والخاص، من أداء التدريب على الامتحانات الإلكترونية بكفاءة، وإزالة كل العقبات إن وجدت، وإخطار الوزارة بأية ملاحظات أثناء عقد التدريب.

ونوهت الوزارة، بأنه سيجر عقد امتحان الأحياء لطلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت المقبل، وامتحان الرياضيات لطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الأحد 8 مايو، على أن تكون مدة الامتحان الواحد ساعة.