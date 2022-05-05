مصدر بـ«التعليم»: تكليف لجان لمتابعة المدارس قبل انطلاق امتحانات النقل

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فرق لجان المتابعة المركزية التابعة للوزارة في عموم المديريات والإدارات التعليمية، ستجوب كل المدارس على مدار اليوم الخميس، قبيل انطلاق امتحانات صفوف النقل بعد غدٍ السبت طبقاً للمواعيد المحددة من جانب وزارة التربية والتعليم.

مراجعة خطة سير الامتحانات وتأمين الأسئلة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ لجان المتابعة لها الكثير من المهام الموكلة إليها، وعلى رأسها مراجعة خطط سير امتحانات نهاية العام 2022 وتأمين الأسئلة ومراجعة وسائل التأمين والإجراءات الاحترازية في المدارس، تنفيذًا للقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن.

المرور على الكنترولات في المدارس

وأكد المصدر تكليف لجان المتابعة بالتدقيق في كل كبيرة وصغيرة، لخروج امتحانات الفصل الدراسي الثاني إلى بر الأمان، والتأكد من وضع خطط سليمة تستهدف أولا توفير كل الأجواء الملائمة للطلاب، من الالتزام بـ20 طالبا في الفصل إلى التأكد من توفير ديسك لكل طالب، ومراجعة توزيع الطلاب في اللجان، والمرور على الكنترولات في المدارس، بحيث لا تشهد الامتحانات أية مشكلات تؤثر على سلامتها من البداية للنهاية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية جدول امتحانات الصف الرابع الإبتدائي للفصل الدراسي الثاني 2022 وهي كالتالي:-

- يوم الأحد 8 مايو امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف) ومادة التربية الدينية (ساعة ونصف).

- يوم الاثنين 9 مايو امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف) ومادة مهارات مهنية (ساعة ونصف).

- يوم الثلاثاء 10 مايو امتحان مادة الدراسات (ساعة ونصف) ومادة ict (ساعة ونصف).

- يوم الأربعاء 11 مايو امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

- يوم الخميس 12 مايو امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).