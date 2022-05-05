امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022.. شوقي ينصح التلاميذ

تبدأ يوم السبت المقبل الموافق 7 مايو الجاري، امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، وتعقد ورقياً بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وتم وضعها من قبل الإدارات التعليمية بالتنسيق مع المدارس، طبقاً للمواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، التي تؤكّد مراعاة الوزن النسبي للأسئلة ومراعاة قياس نواتج التعلم في الامتحان.

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مجموعة من النصائح المهمة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، مشدداً على ضرورة التخلص من القلق وتوتر الامتحان، ففي الامتحان يمكنهم الإجابة الأول عن الأسئلة الأسهل ثم الأصعب بحيث يضمنون العلامات الكافية فيمنحهم ثقة أكبر على تكملة الامتحان بشكل جيد.

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أنَّه يجب قبل يوم امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 أنَّ يحصل الطالب على قسط كاف من النوم حتى يمكنه التركيز والهدوء وعند بدء الامتحان يضع الطالب ساعة أمامه حتى يقسم وقته للإجابة عن كل الأسئلة بحيث لا يتوتر الطالب في آخر الوقت إن لم يعد لديه وقت كاف على إجابة كل الامتحان.

امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

انتهت مديريات التربية والتعليم، من كل الاستعدادات الخاصة بامتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022، إذ شددت في خطاب لها للإدارات التعليمية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقياس درجة حرارة الطلاب والمعلمين قبل السماح لهم بدخول المدرسة.

وأضافت المديريات أنَّه تمّ الانتهاء من طباعة جميع أسئلة الامتحانات بعد التأكّد من مطابقتها للمواصفات الفنية للورق الامتحانية، مؤكّدة أنَّ الامتحانات تعتمد على فهم الطالب للمقرر الدراسي وليس الحفظ والتلقين.