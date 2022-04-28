أمين الأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في منع حرب أوكرانيا أو إنهائها

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن الغزو الروسي لأوكرانيا يمثل انتهاكا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في منع وقوع الحرب في أوكرانيا وفي إنهائها.

أمين الأمم المتحدة يعقد مؤتمرا صحفيا مع رئيس أوكرانيا

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الأمين العام للأمم المتحدة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينيسكي، في ختام زيارة الأول لأوكرانيا، التي تلت زيارة له إلى روسيا، التقى خلالها الرئيس الروسي بوتين، وذلك في محاولة لوضع حد للحرب الدائرة في أوكرانيا.

ومن جهته، أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أهمية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أوكرانيا في هذا الوقت الذي وصفه بالصعب.

زيلينيسكي: ناقشنا كيفية تأمين استقرار أسعار الغذاء في العالم

وكشف الرئيس الأوكراني عن أنه ناقش مع أمين الأمم المتحدة الدور الذي يمكن أن تقدمه أوكرانيا لتأمين استقرار أسعار الغذاء حول العالم.