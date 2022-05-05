نجوم الفن يهنئون إليسا بنجاح أغنية «من أول دقيقة»: شجن وحب وأصالة

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على تهنئة المطربة اللبنانية إليسا بنجاح أغنية «من أول دقيقة»، والتي جمعتها مع المطرب المغربي سعد لمجرد، وذلك عبر صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

شجن وحب

وقال المطرب باسم مغنية «ألف مبروك لكما، أغنية فيها الكثير من الشجن والحب، في وقت نحن بحاجة للعودة إلى الأصالة».

وعلقت المطربة أصالة، قائلة «ألف مبروك، ألّوسة الطيّوبة الموهوبة المُثابرة».

وذكرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي «مُلئت قلوبنا بالحب،‏ مبروك أصدقائي الحلوين سعد لمجرد وإليسا"، أما الشاعر الغنائي نادر عبدالله فعلق قائلا «علشان كده إنتي الملكة، اللي مفيش منها اتنين».

أغنية من أول دقيقة

دويتو من أول دقيقة الذي جمع إليسا والمغربي سعد لمجرد من كلمات أمير طعيمة، وألحان رامي جمال، وتتسم بالطابع الرومانسي، وتقول كلماتها: «ارسمني في ليلك نجمة.. ضيها يلمع في العين، اكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين، أنا نفسي أعيش فوق عمري.. يا حبيبي معاك عمرين».

وتصدر الكليب في أولى ساعات طرحه التريند، كما حقق أعلى مشاهدات على موقع «يوتيوب»، وتصدر اسم إليسا وسعد لمجرد مؤشرات البحث على المحرك «جوجل».

إليسا تروج لأغنية من أول دقيقة

وقبل أيام من طرح أغنية من أول دقيقة، روّجت المطربة اللبنانية إليسا للأغنية، حيث أعلنت أن مطربا سيشاركها ورفضت الإفصاح عنه، وبعدها بيوم كشف المطرب المغربي سعد لمجرد عن موعد طرح الديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي يجمعه بالفنانة إليسا، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصير «تويتر»، ونشر صورة تجمعه بـ إليسا، قائلا: «من أول دقيقة لحبك قلبي مال.. عرفت بميت طريقة تغيري حال بحال.. مساء الأربعاء 4 مايو الحالي».