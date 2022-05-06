سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة 6-5-2022 في الأسواق المحلية

ما زالت أسعار البيض كما هي دون تغيير خاصة مع إجازة عيد الفطر، وغلق العديد من الأسواق والمحال، ومن ضمن ما يهتم الناس بشرائه دائما البيض الذي يعد مصدرًا للبروتين وظلت أسعاره في «السوبر ماركت» كما هي، إذ يهتم الناس كثيرًا بالبحث عن سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المواطنون والمتابعون، نوضح من خلال هذا التقرير في السطور الآتية، سعر طبق وكرتونة البيض اليوم الجمعة الموافق 6 مايو من عام 2022، وفق حديث رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة الدكتور عبد العزيز السيد، والتي جاءت كالتالي:

سعر طبق البيض اليوم

وتراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض اليوم ما بين 56 و58 جنيهًا، ليتم بيعه في المزارع بسعر يتراوح بين 51 و52 جنيهًا، وذلك وفقا لما قاله الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية القاهرة.

وسجل سعر طبق وكرتونة البيض الأحمر اليوم ما بين 58 و60 جنيهًا، فيما سجل في المزارع ما بين 53 و55 جنيهًا، بحسب «عبدالعزيز» في تصريح لـ «الوطن».

سعر طبق البيض الأحمر اليوم

وسجل سعر بيع طبق وكرتونة البيض الأحمر والأبيض اليوم الجمعة في الأسواق المحلية المصرية والمحلات التجارية المختلفة، كما يلي:

- تراوح سعر كرتونة البيض التي تضم 10 بيضات بين 32 و50 جنيهًا.

- فيما سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة والتي تحتوي على 30 بيضة بين 65 و68 جنيهًا.

- فيما جاء سعر طبق البيض الأحمر والتي تحتوي على 10 بيضات بقيمة 30 جنيهًا وصولًا إلى 37 جنيهًا في بعض المناطق.

- كما تراوح سعر طبق وكرتونة البيض الأبيض، اليوم الجمعة 6-5-2022 الذي يتكون من 30 بيضة، بين 70 و90 جنيهًا.