أخميم تتشح بالسواد في تشييع جثمان «فتاة العيساوية»

شيع المئات من أهالي نجع «دير مارجرجس الحديدي» بقرية العيساوية شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، مع أهالي قرية العيساوية شرق وكذلك القرى المجاورة في العاشرة من مساء الخميس، جثمان «ندى، ب» الفتاة الرابعة لواقعة غرق 4 فتيات أبناء عمومة وبينهم توأمتين، في ترعة الفاروقية أثناء غسل أجولة تخزين القمح وبعض الملابس بالترعة.

التصريح بدفن الجثة وتقرير الطب الشرعي

وصدر التصريح بدفن الجثة، عقب العثور عليها وانتقال نيابة أخميم لمعاينة الجثة، وكشف تقرير الطب الشرعي أن الوفاة بسبب اسفكسيا الغرق.

واتشح النجع وقرية العيساوية بأكملها بالسواد على الأربع زهرات، وهن: «إستير ع ب،11 عامًا تلميذه بالصف الخامس الابتدائي، وشقيقتها التوأم نانسي ع ب، 11عامًا تلميذه بالصف الخامس الابتدائي، ونجلة عمهما الأول ندى ن ب، 11عامًا تلميذه بالصف الخامس الابتدائي، ونجلة عمهما الثاني مارينا أ ب، 11 عامًا تلميذه بالصف الخامس الابتدائي اللاتي لقين مصرعهن غرقًا داخل ترعة الفاروقية بمحافظة سوهاج، عقب قيامهن بغسل أجولة فارغة استعدادًا لحصاد محصول القمح، فانزلقت قدم إحداهن وتبعتها الأخريات في محاولة لإنقاذها انتهت بمصرعهن جميعًا غرقًا.

الدفع بـ4 فرق إنقاذ

وقضت القرية ليلة كاملة في البحث عنهن، وجرى الدفع بأربع فرق إنقاذ من قوات الإنقاذ النهري، إلى أن جرى انتشال جميع الجثث.

ماساة جد فقد 4حفيدات بساعة واحدة

ونقلت الجثامين جميعًا لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وجرى دفن الجثامين في مشهد تقشعر له الأبدان إذ خرجت الجثامين من منزل العائلة تشيعة صرخات ودموع الجد الملكوم «بخيت ز خ»، 74 عامًا، والذي فقد أربعة زهرات من حفيداته في ليلة واحدة.