الدموع والرومانسية والكوميديا تسيطر على برومو فيلم «بحبك»

طرح الفنان تامر حسني عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور إنستجرام البرومو الرسمي لفيلمة الجديد «بحبك» والمقرر طرحة في موسم عيد الأضحى.

وسيطر على البرومو الرسمي للفيلم الكوميديا خلال عدد من المشاهد التي تجمع تامر حسني وهنا الزاهد، ويبدو خلال اللقطات أن علاقتهما بدأت بعد صراعات وعدم قبول الطرفين لبعضهما.

وتخلل البرومو عدد من المشاهد الرومانسية، التي جمعت بين تامر حسني وهنا الزاهد، بعد اعترافه بحبه لها بعد مقوله: «هي كلمة بتتقال في ثانية لكن بيترتب عليها عمر كامل.. بحبك».

واختتم البرومو بعدد من المشاهد التي تخللها الدموع، وجمعت بين تامر حسني وهنا الزاهد، مع مقولة: «في الحياة بنتعلم كل حاجة لوحدنا إلا القسوة بيجي حد يعلمهالنا».

وينتمي فيلم «بحبك» لنوعية الأفلام الرومانسية الكوميدية، التي سبق وقدمها تامر في أكثر من فيلم خلال الفترة الماضية، من بينها «الفلوس» و«مش أنا»، وغيرها من الأفلام.

ونشر تامر حسني منذ ساعات قليلة البرومو الرسمي للفيلم وعلق قائلا: «الإعلان الرسمي الأول لفيلم (بحبك) والمحدد إصداره إن شاء الله بعيد الأضحى المبارك القادم».

ومن المقرر أن يحيي تامر حسني، حفل عيد الفطر في السعودية، مساء اليوم 6 مايو، ومن المقرر أن يغني مجموعة من أغنياته التي أحبها جمهوره، بالإضافة إلى أغانيه التي طرحها ضمن إعلانات السباق الرمضاني 2022.

ألبوم تامر حسني

واعلن الفنان تامر حسني منذ أيام عبر حسابة بموقع الفيديوهات والصور أنستجرام عن استعداده لطرح ألبومة الجديد حيث كتب قائلا: «كل الشكر لكل من ساهم في هذه الأعمال، وشكر غالي لكل حد كتبلي أي كلمة جميلة، رمضان كريم وعيد سعيد على الجميع، انتظروا إن شاء الله ألبومي القادم خلال.. خلال.. خلال، مش عارف موبايلي ماله، هقولكوا البوست الجاي الميعاد بالظبط، عشان أنا والشركة في صدام، أنا بقول ننزل في العيد، وهما بيقولوا بعد شهر، أنتوا أيه رأيكم».