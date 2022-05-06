أهالي قرية الحريدية يستكملون «حنة» عروسين عقب حريق شقتهما: «منكسرش فرحتهم»

في مثال حي للمودة والترابط بين أبناء القرية الواحدة، ساهم أبناء قرية الحريدية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج، بالمساعدة في إطفاء حريق «شقة» عروسين كانت احترقت ليلة «حنة» العروسين في الساعات الأولى من اليوم.

نشوب الحريق بشقة العروسين

وأثناء تجهيز «ليلة الحنة» فوجئ الجميع بنشوب حريق بشقة العروسين، وانهيار العريس «علي عبدالعال علي»، 20 عامًا يعمل كهربائي عند رؤية مستقبلة وعش الزوجية الذي اكتمل تمامًا يحترق أمامه بكل محتويات الشقة من أثاث وجهاز العروسة من مفروشات وأجهزة كهربائية.

احتراق جهاز العروسين داخل الحريق

وجرى إحضار جهاز العروس يوم الثلاثاء إلى شقة الزوجية كعادة أهل محافظة سوهاج، وعقب انهيار العريس قرر أهالي القرية استمرار ليلة الحنة، وفرحة العروسين، خاصة بعد إقامة كوشة العروسين.

أهل القرية اجتمعوا في حفل الحنة

وقرر أهل القرية استكمال «الحنة» وإحضار فرقة فنية لإحياء حفل الحنة، ووضع كوشة للعروسين والتف حولهما القرية بأكملها لتشاركهما فرحتهما ومحاولة التهوين عليهما خاصة أن العريس «علي عبدالعال علي» وحيد والديه ولايملك أشقاء فأظهر له الجميع بطريقة عملية أن له العديد من الإخوة.

تفاصيل الواقعة وحريق بشقة العروسين

ونشب حريق بشقة عروسين بقرية الحديدية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج وبالمعاينة المبدئية تقرر اشتعال الحريق بسبب ماس كهربائي نتج عن ترك «فيشة مكواة» داخل الكهرباء وكان يستخدمها العريس لكي قميص سيرتديه يوم الحنة.