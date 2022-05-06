أفضل البنوك لبيع وشراء العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 6-5-2022

اختلفت أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنوك المختلفة فى مصر، اليوم الجمعة 6-5-2022، إذ يعتبر بنك مصرف أبو ظبى الإسلامي أفضل البنوك لبيع الدولار بسعر 18.48 جنيه.

وترصد «الوطن» أهم البنوك التي تبيع وتشتري العملات الأجنبية والعربية للمواطنين الذين يبحثون عنها كثيرًا لتحقيق السعر المناسب لهم، اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث للبنوك.

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الجمعة

- يباع الدولار بسعر 18.52 جنيه، مقابل 18.44 جنيه للشراء.

- بياع اليورو بسعر 19.6221 جنيه، مقابل 19.5226 جنيه للشراء.

- يباع الجنيه الإسترليني بسعر 23.3075 جنيه، مقابل 23.1907 جنيه للشراء.

- يباع الريال السعودي بسعر 4.94 جنيه، مقابل 4.9167 جنيه للشراء.

- يباع الدينار الكويتي بسعر 60.5559 جنيه، مقابل 60.1891 جنيه للشراء.

- يباع الدرهم الإماراتي بسعر 5.0452 جنيه، مقابل 5.0203 جنيه للشراء.

- يباع اليوان الصيني بسعر 2.8282 جنيه، مقابل 2.8132 جنيه للشراء.

أسعار العملات غير المدعومة بالبنوك

- يباع الريال اليمني بسعر 0.074 جنيه.

- يباع الجنيه السوداني بسعر 0.041 جنيه.

- تباع الليرة التركية بسعر 1.251 جنيه.

- تباع الليرة اللبنانية بسعر 0.012 جنيه.

- يباع الرينغيت الماليزي بسعر 4.224 جنيه.

- تباع هريفينا الأوكرانية بسعر 0.625 جنيه.

- يُباع الروبل الروسي بسعر 0.625 جنيه.

أفضل البنوك لبيع وشراء العملات اليوم

الدولار

يباع بأفضل سعر في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 18.50 جنيه، فيما يشتريه المواطنون بأفضل سعر من البنك الأهلي اليونانى بسعر 18.51 جنيه.

اليورو

عُرض اليورو بأفضل سعر للبيع في cib بسعر 19.5045 جنيه، مقابل 19.4665 في البنك الأهلى المصري كأفضل سعر للشراء.

الجنيه الإسترليني

يُباع الجنيه الإسترليني بأفضل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ23.0852 جنيه، مقابل 23.0723 جنيه كأفضل سعر للشراء فى البنك المركزى.

الريال السعودي

يُباع الريال السعودي بأفضل سعر في مصر بـ4.9189 جنيه، مقابل 4.9348 جنيه للشراء فى بنك مصر.

الدرهم الإماراتي

يُباع الدرهم الإماراتي بأفضل سعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ5.0252 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي المصري أفضل سعر للشراء بـ5.0396 جنيه.