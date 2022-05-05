بسبب الخُردة.. توقعات أمريكية باستقرار أسعار الحديد

في دراسة استقصائية للمنتجين والموزعين والتجار والمستخدمين الأمريكيين، توقع 50% ممن شملهم الاستطلاع أن تظل أسعار الحديد ثابتة، مقارنة بـ91% توقعوا زيادات في أبريل، مع توقع 32% انخفاض الأسعار بشكل طفيف في مايو بنسبة 9% فقط من المشاركين صاعدون على أسعار الشهر.

انخفاض أسعار الخردة

وفقًا لآخر استطلاع أجرته S&P Global Commodity Insights للمشاركين في سوق الصلب بالولايات المتحدة، عزا معظم المستجيبين استقرار الأسعار إلى انخفاض أسعار الخردة، لكن الغزو الروسي لأوكرانيا والتغيرات في سلسلة التوريد يمكن أن تضيف مزيدًا من التقلب لواردات الحديد الخام في وقت لاحق من العام، ومن المتوقع أيضًا أن يظل الطلب قويًا على المدى القريب.

من المتوقع أن يظل إنتاج الصلب النهائي ثابتًا مرة أخرى هذا الشهر، حيث توقع 70% من المشاركين ثباته وتوقع 2% ارتفاعه، بينما 85% ممن شملهم الاستطلاع توقعوا أن تنكمش المخزونات أو تظل على حالها.

توقعات بانخفاض جديد

كانت أسعار الخردة محل التركيز مرة أخرى، حيث توقع 65% من المشاركين انخفاض الأسعار و 2% توقعوا انخفاضًا بنسبة 5% أو أكثر خلال أسبوع الشراء في مايو.

الشهر الماضي، سجلت أسعار خام الحديد ارتفاعًا، ليصل الطن إلى 150 دولارًا في أعلى مستوى لها منذ أغسطس 2021، بحسب مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، الذي يشير إلى أنه من المتوقع تداول خام الحديد عند 148.21 دولار أمريكي للطن متري بحلول نهاية هذا الربع (أبريل - يونيو 2022).