3 أسباب وراء ارتفاع أسعار زيت النخيل.. منها نقص «عباد الشمس»

وسعت سوق زيت النخيل زخمها التصاعدي، إذ ارتفعت العقود الآجلة الماليزية للشهر الأول فوق مستوى 7.100 رينجت ماليزي للطن (1633.50 دولار أمريكي) أو ما يعادل 30193.78 جنيه، حيث يقوم المستثمرون بتقييم تأثير توقف تصدير زيت النخيل في إندونيسيا، اعتبارًا من نهاية أبريل.

توقف تصدير أكبر مُنتج عالمي

وسبق أن أعلنت إندونيسيا -أكبر منتج زيت نخيل في العالم- عن هذه الخطوة في محاولة أخرى لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية، وستقوم السلطات بتقييم العرض المحلي بانتظام.

وذكر مساح البضائع Societe Generale de Surveillance، أن الحفاظ على الأسعار كان علامات على ضعف الطلب على الصادرات من ماليزيا، إذ انخفضت شحنات زيت النخيل من 1 إلى 25 أبريل بنسبة 12.9% إلى 897683 مقارنة بنفس الفترة في مارس.

تراجع تصدير زيت عباد الشمس

سجل سعر زيت النخيل رقمًا قياسيًا بلغ 7200 رينجت ماليزي للطن (1656.51 دولار أمريكي) في مارس الماضي، مدعومًا بنقص المعروض بسبب موسم الجفاف في أمريكا الجنوبية واختناقات الإمداد بزيت عباد الشمس في منطقة البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

توقعات بالزيادة خلال عام

على مستوى تاريخي وصل سعر طن زيت النخيل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7268 رينجت (1672.15 دولار أمريكي) في مارس 2022، ومن المتوقع أن يتم تداول زيت النخيل عند 7359.74 رينجت ماليزي (1693.26 دولار أمريكي) بحلول نهاية هذا الربع في يونيو المقبل، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية تريدينج إيكونوميكس، بالنظر إلى المستقبل وسط مؤشرات على أنه سيتم التداول للطن عند 8183.81 رينجت ماليزي (1882.85 دولار أمريكي) في غضون 12 شهرًا.

تمثل إندونيسيا وماليزيا قرابة 85% من إمدادات زيت النخيل في العالم تليها نيجيريا وتايلاند وكولومبيا، ويجرى تداول العقود الآجلة في بورصة ماليزيا.