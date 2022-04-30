تراجع كبير فى سعر حديد التسليح.. وطن الأسمنت يخسر 5 جنيهات فقط اليوم

سجّل سعر طن حديد التسليح ثباتا سعريا محليا وهبط عالميا بشكل كبير فيما خسر طن الأسمنت، اليوم، بقيمة 5 جنيهات

ويباع طن حديد التسليح عند مستويات 19 ألفًا و700 جنيه و20 ألف جنيه، فيما تراوح سعر بيع طن الأسمنت بين 1260-1290 جنيهًا.

سعر خامات حديد التسليح عالميا

وهبط سعر خامة حديد التسليح بشكل كبير عالميااليوم السبت 30-4-2022

ليباع خام الحديد عالميا بسعر 145.75 دولار، وبيع فحم الكوك بسعر520 دولار، فيما بيع خردة الصلب 550 دولار وبلغ البليت 720 دولار وبيع حديد التسليح 890 دولار وبيع اللفائف بسعر 830 دولار وسجلت المسطحات بسعر 815 جنيه.

وتختلف أسعار مواد البناء اليوم للمستهلك من محافظة إلى أخرى، إذ يزيد سعر الطن في المحافظات البعيدة، وفقًا لتكلفة النقل.

ركود في بيع وشراء مواد البناء

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك ركودا في بيع وشراء مواد البناء خلال تلك الفترة وارجع الزينى تراجع سعر طن الأسمنت إلى تراجع الطلب نتيجة الاعياد والاجازات على ان تنتعش الحركة بعد عيد الفطرمباشرةكما توقع الزيني هدوءا في الأسعار حتى شهر يونيو المقبل، وإعلان الشركات لسعر جديد لإستئناف حركة البناء.

أسعار الحديد اليوم السبت 30-4-2022

- حديد عز بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد بشاي بسعر 20 ألف جنيه.

- حديد العتال بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد سرحان بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد عطية بسعر 19700 ألف جنيه.

- حديد العشري بسعر 19700 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

تراجع سعر طن الأسمنت في كل المحافظات بقيمة 5جنيها للطن الواحد وسط هدوء في الطلب تزامنا مع اجازاة عيد الفطر

الأسمنت المسلح للشركة العربية للأسمنت 1290 جنيهًا.

- أسمنت المعلم 1260 جنيهًا.

- الشركة العربية للأسمنت «النصر» 1265 جنيهات.

- أسمنت العسكرى 1265 جنيهًا.

- أسمنت سيناء يباع بسعر 1260 جنيهًا.

- أسمنت حلوان بسعر1275 جنيهًا.

- أسمنت السويدى 1290 جنيها .

- المسلة يباع بسعر 1265جنيها .