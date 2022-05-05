زيادة معدلات توريد القمح في الدقهلية إلى 19 ألف طن خلال 6 أيام عمل

زادت معدلات توريد القمح في محافظة الدقهلية، وبدأت سيارات المزارعين المحملة بالمحصول تظهر في طوابير أمام الصوامع والشون، مع عمل لجان الاستلام طوال فترة العمل لاستلام أكبر كمية يومية من القمح المصري المنتج عام 2022.

ووصلت الكميات الموردة من القمح إلى نحو 19 ألف طن منذ فتح باب التوريد في 26 أبريل الماضي، بإشراف السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، وبمشاركة مديرية الزراعة، بالإضافة إلى الجهات المسئولة عن منظومة القمح بالمحافظة.

ووضعت مديرية تموين الدقهلية منظومة للحفاظ على كل حبة قمح منتجة هذا الموسم، والتي يتم توريدها إلى الصوامع والشون، أو التي يتم توريدها خارج المحافظة، وذلك في إطار السعي لتطبيق كافة ضوابط التوريد حفاظًا على كل حبة قبح منتجة حتى تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتي من القمح تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

19 ألف طن قمح في الدقهلية خلال 6 أيام توريد

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الكميات التي تم توريدها خلال 6 أيام توريد فقط منذ فتح باب التوريد يوم 26 أبريل الجاري بلغت 18 ألفا و788 طنا حسب المواصفات التي حددتها وزارة التموين ووزارة الزراعة، وتم توريدها لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية وفقا لدرجة النظافة المحدد.

كميات القمح الموردة في الدقهلية

وأضاف «صليب» لـ«الوطن»، أن ما تم توريده إلى شون البنك الزراعي المصري، بلغ 4463 طنًا، واستقبلت صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا 6626 طنًا، وصوامع الشركة المصرية القابضة 7699 طنًا، بالإضافة إلى ما تم توريده خارج المحافظة وبلغ 798 طنًا، ولم يحتسب بإجمالي التوريد.

ومن جانبه، أكد المحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على وجود متابعة ‏يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح بها، وسحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها ‏بالدرجة التي تم استلامها عليها، ويتم ذلك من خلال لجان ومتابعة يومية برئاستنا، وعضوية المهندس شريف صليب رئيس صيانة الحبوب، والمهندسة ‏هبة فؤاد المفتشة بالصيانة، والمهندس مصطفى صالح مدير الهيئة العامة لسلامة الغذاء، ونعمل على تذليل كافة العقبات أمام المزارع والموردين للأقماح.

سعر أردب القمح موسم 2022

يذكر أن سعر استلام أردب القمح هذا العام شامل الحافز الاستثنائي مبلغ 885 جنيهًا للأدرب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيهًا للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة ‏نظافة 23 ‏قيراط، ومبلغ 865 جنيهًا للأردب زنة ‏‏150 ‏كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، وذلك لجميع الأصناف بشرط أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط وغيرها.