توريد 8175 طن قمح للشون والصوامع في محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الجمعة، بلغ 8175 طنًا من الأقماح المحلية حيث تم استلام 4850 طنًا أمس الخميس 5-5-2022.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لاستلام القمح يبلغ 35 شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لاستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو573740 طن قمح.

لجان استلام القمح تعمل على فترتين

وأوضح «آمنة» أن لجان استلام القمح بالشون والصوامع تعمل على فترتين تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعه السادسة مساءًا، والفترة الثانية تبدأ من الساعه الثامنة مساءًا حتى الثانية عشر مساءً.

وتضم اللجان المشكلة لاستلام القمح، أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة، وبدأت اللجان عملها اعتبارًا من الثلاثاء 26 أبريل الماضي وحتى نهاية موسم القمح المحلي 2022.

وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 29 شونة خرسانية بطاقة 336740 طنًا، بالإضافة لوجود 6 صوامع تضم 48 خلية وبطاقة تخزينية إجمالية 237000 طن لاستقبال الكميات الموردة.

أسعار توريد القمح المحلي

ويذكر أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام، شهد زيادة عن الأعوام السابقة، بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط بـ885 جنيهًا، ودرجة النقاوة 23 قيراط بسعر 875 جنيًا للأردب الواحد، ودرجة النقاوة 22.5 قيراط بـ865 جنيهًا للأردب.