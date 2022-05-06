21 مليون مشاهدة لإعلان «أنت أقوى من المخدرات» خلال 20 يوما

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق «انفوجراف» على الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك نتائج حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش ..أنت أقوى من المخدرات».

مشاركة محمد صلاح

شارك في الإعلان النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، حيث شهدت الحملة تفاعلا كبيرا من جانب الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

بلغ عدد مشاهدي الإعلان على الصفحة الرسمية للصندوق فيس بوك أكثر من 21 مليون مشاهدة خلال أول 20 يوم من إطلاقه، كما تفاعل الكثير مع الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيس بوك وإنستجرام ويوتيوب»، وأكثر من 5 آلاف مشاركة من جانب المتابعين، و79 ألف تفاعل حتى الآن.

تعليقات الجمهور

جاءت غالبية التعليقات عبر مواقع التواصل إيجابية لمكافحة الإدمان أبرزها «بلاش تجرب.. المخدرات وهم كبير.. خدعوك فقالو عن المخدرات»، كما ساهمت الحملة في زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن رقم 16023 إلى 400 اتصال يوميا لتلقي العلاج من الإدمان.