ضبط 7 أشخاص غسلوا 20 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الرامية؛ لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى تجار المخدرات.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني والأمن العام» من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، ضم أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة بمحافظة المنيا؛ لقيامهما بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة؛ بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني من خلال إيداعهما جزء منها بالبنوك وقيامهما بإجراء عمليات سحب وإيداع.

وأضاف البيان، أن المتهمين قاما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه.

ضبط تشكيل عصابي غسـل 10 ملايين جنيه

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، ضم 5 أشخاص، لعدد 4 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا.

ضبط شخص بالقاهرة لحيازته كميات من الأقراص مجهولة المصدر

في سياق متصل، تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة؛ لقيامه بالترويج لبيع أقراص وعبوات وأكياس منشطة مجهولة المصدر ومحظور تداولها.

وضبط بحوزة المتهم «1300 قرص منشط - 35 عبوة دهان منشط - 20 كيس قهوة منشطة» جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

ضبط شخص بحوزته موادا مخدرة

وفي القاهرة أيضًا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، حال تواجده بالمنطقة سكنه مستقلاً سيارة مستأجرة، وبحوزته «كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول»، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.