حظك اليوم برج الجوزاء السبت 7-5-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجوزاء يتسم بأنه اجتماعي بشكل كبير، ويحب أن يجلس مع الأصدقاء ويكون معهم أوقات كثيرة، كما أنه يتسم بالجاذبية الكبيرة، فهو يحب أن يكون محط أنظار الجميع طوال الوقت، ويكون لديه وسط اجتماعي واسع؛ سواء من داخل العمل أو من علاقاته الاجتماعية المختلفة مع الجميع.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي المال و اليوم عليك أن تتصرف بحذر وفي حدود ميزانيتك لكي تحقق نجاحات كبيرة في عملك وتكون الأفضل بين زملائك، لكي يتم ترقيتك لأعلى المناصب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

يجب أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك، ولا تتسرع في ردود أفعالك، حتى لا تدخل في مشاحنات كبيرة مع أحبائك قد تتسبب في قطيعة تمتد طويلا.

مواصفات برج الجوزاء

ويتسم مولود برج الجوزاء بحس الفكاهة العالي وأنه يعشق الضحك، فهو يحب أن يلقي النكات مع الغير، كما أنه ينظر للحياة بموضوعية وتفاؤل ويكره النكد أو الشعور بالحزن مع الغير، فهو يرفض الشخصيات السلبية ويفضل الابتعاد عنها.

وأبرز عيوب برج الجوزاء أنه متناقض وقد يشعر بأحاسيس مختلفة في أوقات متقاربة فقد يشعر بالسعادة في وقت محدد، ويشعر بالحزن بعد وقت صغير.