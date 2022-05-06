تشييع جثمان أب بالشرقية بعد مصرعه غرقًا.. «ضحى بحياته لإنقاذ ابنته»

شيع أهالي مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية منذ قليل، جثمان مهندس لقي مصرعه متأثرا باسفيسكيا الغرق أثناء وجوده في شاطئ عروس الأبيض بمطروح، وذلك خلال أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق.

أهالي العاشر من رمضان يشيعون جثمان الراحل

شارك في الجنازة جموع غفيرة من أهالي العاشر من رمضان في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للأب الراحل الذي اشتهر بسيرته الحسنة وأخلاقه الطيبة بين الأهالي.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الأب الراحل بمسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان، ثم نقلوا الجثمان إلى مقابر «الروبيكي» لتشيعه لمثواه الأخير ودفنه بمقابر أسرته، وسط حالة من البكاء والحزن الشديدين.

الأجهزة الأمنية تتلقى بلاغا بغرق أب حاول إنقاذ ابنته

وكانت الأجهزة الأمنية في مطروح تلقت إخطارًا يفيد بغرق الطفلة ريتال أحمد إبراهيم عبد الرحمن صوابي في شاطيء عروس الأبيض بمطروح ووفاة والدها «أحمد» البالغ من العمر 38 عامًا ويعمل مهندس ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، أثناء محاولته إنقاذ طفلته أثناء الاستحمام بإجازة عيد الفطر، ليفارق الحياة بينما جرى إنقاذ الطفلة .

وانتقلت قوة من الجهات المختصة إلى مكان الحادث، وتم نقل الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ومتواجدة في العناية المركزة، بينما جرى التحفظ على جثمان والدها بمشرحة المستشفى وتسليمه لذويه بعد الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لتولي التحقيقات.