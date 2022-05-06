وفد فرنسي يزور هرم اللاهون وحجرة الدفن الملكية في الفيوم «صور»

زار وفد فرنسي الجنسية يضم 22 سائحًا وسائحة، هرم اللاهون وحجرة الدفن الملكية بمحافظة الفيوم، اليوم الجمعة، وأبدوا إعجابهم الشديد بأول هرم من العصور الوسطى يُفتح للزوار، فيما رافقهم أشرف صبحي رزق الله مدير الحفائر والبعثات بالمنطقة، وعادل مندي مفتش الآثار باللاهون، وقدما للسياح شرحاً وافياً عن تاريخ الهرم وحجرة الدفن.

إعجاب السائحين بحجرة الدفن الملكية

وأوضح سيد الشورة، مدير عام آثار الفيوم، في بيان صحفي، أن الوفد السياحي زار الهرم والممرات، بالإضافة إلى حجرة الدفن الملكية، موضحاً أنهم أبدوا إعجابهم الشديد بما شاهدوه من تاريخ فرعوني، وحجرة الدفن الملكية المنشأة من حجر الجرانيت الوردي.

أحد الآثار الهامة بالفيوم

وصرح عام آثار الفيوم أن هرم اللاهون أصبح من المناطق الأثرية الهامة التي يحرص السائحون على زيارتها، مُشيرًا إلى أن المحطات التلفزيونية العالمية تحرص على التصوير فيها، خاصةً بعد افتتاح حجرة الدفن الملكية بالهرم في 28 يونيو عام 2019، وفُتح الهرم من الداخل للزيارة.

أول هرم يُفتح للزيارة

وأضاف «الشورة» إلى أن هرم اللاهون هو أول هرم من عصر الدولة الوسطى يتم فتحه للزيارة في مصر، لذلك يشهد إقبالاً كثيفًا من الوفود السياحية من مختلف أرجاء العالم.

وفد التلفزيون الياباني يصور الهرم

وأشار إلى أنه اليوم أيضًا، يقوم وفد من التلفزيون الياباني بزيارة الهرم، لتصوير فيلم وثائقي عنه للمرة الثانية خلال 4 أعوام، وسيتم عرضه بهدف تنشيط السياحة، موضحًا أن العديد من القنوات الأجنبية قامت بتصوير أفلام وثائقية عنه في الآونة الأخيرة، وأبرزها التلفزيون الأمريكي والألماني والصيني والإنجليزي والفرنسي والياباني.

هرم اللاهون بناه الملك سنوسرت الثاني

تجدر الإشارة إلى أن هرم اللاهون شيّده الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة، وهو مبني من الطوب اللبن فوق ربوة عالية يبلغ ارتفاعها 12 مترًا، وكان مكسوًا بالحجر الجيري، ويقع مدخله في الجانب الجنوبي عكس بقية الأهرامات المصرية، وعُثر بداخله على الصل الذهبي الذي كان يوضع فوق التاج الملكي.