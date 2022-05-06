إرشادات لتفادى الزحام في وحدات المرور بعد إجازة عيد الفطر

من المتوقع أن تشهد وحدات المرور حالة من الزحام عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، فيجب على الزائر لوحدات المرور أن يبحث عن طريقة ليتفادى بها حالات الزحام داخل وحدات المرور بسبب انقطاع العمل لمدة 8 أيام بسبب عطلة عيد الفطر.

إرشادات لتفادي الزحام داخل وحدات المرور

الوطن تقدم إرشادات تساهم في تفادي الزحام وقت وجودك في المرور بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

- يجب إنهاء الأوراق المتاحة إلكترونيًا قبل الذهاب إلى مقر وحدة المرور التابع لها محل إقامتك.

- الحصول على ما يوضح إنجاز الخدمة الإلكترونية.

- الذهاب إلى وحدات المرور في ساعات العمل الأولى.

- التأكد من وجود بطاقة الرقم القومي سارية حتى تتمكن من إتمام أي تعامل رسمي داخل المرور فات رخصة القيادة من المنزل.

خدمات بوابة مصر الرقمية

وفي سياق متصل تقدم تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات إلكترونية كبيرة ومنها الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل.

- اختار الأيقونة الخاصة بمخالفات المرور، وهي (مركبات) ،وتتيح للمواطنين الكثير من خدمات المرور، وأهمها الاستعلام عن مخالفات المرور.

- الضغط على (الاستعلام عن مخالفات المرور)، ثم تظهر للراغب في الاستعلام، البيانات التي يجب عليه تقديمها.

-إدخال رقم الهاتف الخاص الذي سبق له إدخاله عند التسجيل.

- وبعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم للبوابة.

- ثم بعد ذلك تظهر أمام الراغب في الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة من المنزل، صفحة بها بعض البيانات الخاصة برخصة القيادة، التي يجب عليه إدخالها.

- عرض قيمة المخالفة

- هناك طريق كثيرة للسداد منها الإلكترونية عبر عدة منصات

- طرق السداد اليديوية وهي التوجه إلى وحدات المرور واستكمال الإجراءات من داخل وحدة المرور