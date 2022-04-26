موظفو تويتر يتساءلون.. هل يعود حساب ترامب إلى المنصة مرة أخرى؟

تساءل موظفو تويتر، في اجتماع شامل مع الرئيس التنفيذي باراغ أغراوال، ورئيس مجلس الإدارة بريت تايلور، ما إذا كان حساب ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة- الذي تمت إزالته من Twitter في أوائل العام الماضي لانتهاكه سياسات بشأن التحريض على العنف، في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول - سيتم إعادته إلى المنصة أم لا.

وقال أغراوال للموظفين إنّه شيء يجب أن يسأله ماسك، وقال بمجرد إغلاق الصفقة: «سنعرف الاتجاه الذي ستتجه إليه المنصة».

حساب ترامب على تويتر

وسأل أحد الموظفين، ما الذي يمكن أن يعنيه استحواذ ماسك على تويتر، لالتزام تويتر بالذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي والتعلم الآلي، قائلا: «تم النظر إلينا على أنّنا رواد الصناعة في هذا المجال، وقد استقطبنا بعضًا من أفضل العقول وأكثرها ذكاءً في هذا المجال، ولكن يبدو أنّ قيم الملكية الجديدة ليست متوافقة».

ووصف أغراوال: «هذا الأمر حاسم لتويتر، حتى نتمكن من خدمة عملائنا، نحن بحاجة لمواصلة القيام بهذا العمل»، وسأل موظفون آخرون عما يمكن أن يعنيه استحواذ ماسك على الموظفين واستنزافهم، حيث تأتي الصفقة في وقت تشتد فيه المنافسة بالفعل على المواهب في سوق العمل، خاصة في صناعة التكنولوجيا.

لا داعي للقلق بشأن

وقال أغراوال: «هذه حقًا فترة من عدم اليقين، لديكم مشاعر وآراء مختلفة بشأن هذه الأخبار، كثير منكم قلق، وبعضكم متحمس، وكثير من الناس هنا ينتظرون لفهم كيف تسير الأمور ولديهم عقل متفتح، إذا عملنا مع بعضنا البعض، لا داعي للقلق بشأن فقدان جوهر ما يجعل Twitter قويًا، وهو عملنا جميعًا معًا لصالح عملائنا كل يوم».

في وقت لاحق من المكالمة، قال أغراوال إنّه «متفائل» بشأن مستقبل الشركة، ويريد أن يكون تويتر قوة قوية وإيجابية في العالم، تمامًا مثلنا جميعًا.

حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة

من جانبه، قال ماسك في بيان، إنّ حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة البلدة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية، كما أنّ تويتر لديه إمكانات هائلة - أتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه».