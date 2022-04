ترامب يجري اختبارا طبيا ليثبت أنه ليس غبيا.. ويتحدى بايدن لإجرائه

في واقعة غريبة تضاف إلى سجل تصريحاته وتصرفاته الأغرب، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته أجرى احتبارا طبيا؛ لقياس مدى ذكائه وقدرته على المعرفة والإدراك، حتى لا يصفه أحد بالغبي مجددا، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أوهايو، أمس، أنه طلب من النائب الجمهوري روني جاسكون عام 2018، إيجاد طريقة أو اختبار يمكنه إجراؤه حتى يثبت لمن وصفهم بالمجانيين اليساريين المتطرفين، أنه أكثر منهم ذكاء، منوها إلى نجاحه في ذلك الاختبار.

Trump: I said.., I don’t like being called stupid. Is there a test I can take to prove to these radical left maniacs that I’m much smarter than them? And he said “Sir, there is a test. It’s called an X test” pic.twitter.com/JGVklls9ci