ترامب يجري اختبارا طبيا ليثبت أنه ليس غبيا.. ويتحدى بايدن لإجرائه

في واقعة غريبة تضاف إلى سجل تصريحاته وتصرفاته الأغرب، أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه خلال فترة رئاسته أجرى احتبارا طبيا؛ لقياس مدى ذكائه وقدرته على المعرفة والإدراك، حتى لا يصفه أحد بالغبي مجددا، بحسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

اختبار معرفي لإثبات عدم إصابته بالخرف

وأضاف ترامب خلال تجمع لأنصاره في ولاية أوهايو، أمس، أنه طلب من النائب الجمهوري روني جاسكون عام 2018، إيجاد طريقة أو اختبار يمكنه إجراؤه حتى يثبت لمن وصفهم بالمجانيين اليساريين المتطرفين، أنه أكثر منهم ذكاء، منوها إلى نجاحه في ذلك الاختبار.

Trump: I said.., I don’t like being called stupid. Is there a test I can take to prove to these radical left maniacs that I’m much smarter than them? And he said “Sir, there is a test. It’s called an X test” pic.twitter.com/JGVklls9ci — Acyn (@Acyn) April 23, 2022

وبحسب موقع «انسايدر» الأمريكي، يسمى الاختبار الذي أجراه ترامب بـ«تقييم مونتريال المعرفي»، الذي يعد أداة لاكتشاف العلامات المبكرة للخرف ومشاكل الذاكرة، وليس اختبار ذكاء بالمعنى المعروف.

وأضاف الموقع، أن الطبيب النائب جاكسون، أجرى الاختبار للرئيس السابق، مؤكدا بأن ترامب حصل على نسبة 100%.

ترامب يراهن بايدن بإجراء الاختبار ذاته

وراهن الرئيس الأمريكي السابق، الصحفي الأمريكي المشهور كريس والاس، بأن يجري الاختبار ويجيب على الأسئلة الخمسة الأخيرة، وذلك عقب تصريحات لوالاس عام 2020، أكد فيها أن الاختبار ليس الأصعب، كما تحدى الرئيس الحالي جو بايدن، مؤكدا أنه لن يمكنه الإجابة عن هذه الأسئلة.

وفي وقت سابق، طالب عدد من الجمهوريين وعلى رأسهم جاكسون، الرئيس الأمريكي دو بايدن، بضرورة إجراء الاختبار نفسه، مشيرين إلى أنه ليس لائقا جسديا أو معرفيا لحكم البلاد، بحسب «روسيا اليوم».

وأعرب ترامب، خلال مؤتمر صحفي أخر بولاية فلوريدا، عن فخره بنتائج الاختبار، مشيرا إلى أنه يُفضل أن يطلق عليه لقب ديكتاتور ولا يدعيه أحد بالأخرق.