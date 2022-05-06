مصر للطيران للصيانة تتعاقد مع طيران الاتحاد

بدأت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تعاونا فنيا جديدا مع شركة طيران الاتحاد الإماراتية تقدم من خلاله خدمات الصيانة اليومية لطائرات شركة طيران الاتحاد من طراز «إيرباص A350» الحديثة بعد أن بدأت الشركة رحلاتها بهذا الطراز من أبو ظبي إلى القاهرة يوم 2 مايو الجاري لتكون ثاني عميل بعد الخطوط القطرية تتعاقد معه شركة مصر للطيران للصيانة لتقديم الخدمة لهذا الطراز.

وأوضح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية أن تقديم الخدمة الفنية للطراز الجديد ايرباص 350 تمت إضافته للإمكانيات الفنية للشركة بعد تدريب وتأهيل المهندسين والفنيين على تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الخطوط القطرية من هذا الطراز بمطار القاهرة والتي بدأت في أكتوبر 2020.

وأضاف أن سلطة الطيران المدني الإماراتية أضافت اعتماد الطراز الجديد لقائمة اعتماداتها لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية للبدء في تقديم خدمات الصيانة اليومية لطائرات الاتحاد من هذا الطراز، حيث قامت الشركة مؤخراً بتشغيل الطراز الجديد على عدد 4 رحلات للقاهرة بدلاً من طراز بوينج B787 Dreamliner الذي كانت شركة مصر للطيران للصيانة تقدم له خدمات الصيانة اليومية أيضاً بمطار القاهرة، بالإضافة لرحلات بطائرات من طرازات A320.