حالة الطقس غدًا السبت 7-5-2022 في مصر.. وتحذيرات من الشبورة صباحًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 7 مايو، ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، في بيانها، أنه من المتوقع أن تكون هناك كثافة في الشبورة المائية غدًا السبت من الساعة 4 وحتى الساعة 7 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لـ حالة الطقس في البحر المتوسط فستكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و 1.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية، أما بالنسبة للبحر الأحمر فسيكون الطقس به من معتدلاً إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5 و 2.25 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 7 مايو 2022، على كل الأنحاء، كما يلي:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 26 16

طنطا 25 16

شبين الكوم 27 17

دمنهور 26 17

بلطيم 24 18

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 30 14

بورسعيد 24 17

دمياط 24 18

الزقازيق 27 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 28 16

نخل 24 12

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 19

سوهاج 33 19

قنا 33 20

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 34 20

أبوسمبل 34 19

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 32 19

أبو رماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18